Gruppo E: Polonia-Slovacchia 1-2

ROMA, 14 GIU - La Slovacchia batte la Polonia 2-1 nella partita di apertura del gruppo E degli Europei, disputata a San Pietroburgo. La squadra di Robert Lewandowski è andata sotto al 18' per una sfortunata autorete del suo portiere, Szczesny, colpito dal pallone che era finito su un palo su conclusione ravvicinata di Mak. A inizio ripresa il pareggio della Polonia, su tiro del granata Linetty, ma al 17' Krychowiak diventa il primo espulso del torneo per un fallo ingenuo che gli costa la seconda ammonizione. La Slovacchia ne approfitta e torna in vantaggio con l'interista Skriniar, abile a infilare ancora Szczesny con un tiro potente scoccato all'altezza del dischetto del rigore. (ANSA).