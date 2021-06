Germania: Loew fiducioso, c'è la giusta tensione

ROMA, 14 GIU - "Ci siamo preparati molto bene nelle ultime due settimane e abbiamo fatto alcuni passi nella giusta direzione. C'è una buona atmosfera nella nostra squadra, ma c'è anche molta ambizione e gusto per l'azione. Siamo ben preparati e non vediamo l'ora di iniziare". Così Joachim Loew, ct della Germania, in conferenza stampa, alla vigilia dell'esordio nell'Europeo contro la Francia, a Monaco di Baviera. "Si sente una tensione positiva, una grande attesa - aggiunge -. Finalmente si comincia. Dentro sono molto calmo e sereno. Lo spirito di squadra è ottimo. Tutti sono molto, molto affamati di successo e questo mi rende fiducioso". (ANSA).