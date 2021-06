Germania: Neuer, siamo motivati fino alla punta dei capelli

ROMA, 14 GIU - "Abbiamo aspettato a lungo che iniziasse questo torneo e siamo motivati fino alle punte dei capelli. Ogni giocatore della Germania è pronto e non vediamo l'ora che arrivi la prima partita domani, qui a Monaco di Baviera". Lo ha detto Manuel Neuer, portiere della Germania, alla vigilia dell'esordio all'Europeo contro la Francia. "Sappiamo di dovere qualcosa ai tifosi e cercheremo di ripagarli con il nostro modo di giocare. Abbiamo bisogno di ogni tipo di supporto, da casa e qui allo stadio - aggiunge il portiere del Bayern -. Stiamo per fare la rifinitura e faremo gli ultimi preparativi come squadra. Siamo molto eccitati per poterci allenare qui allo stadio. Attendiamo con impazienza l'inizio e speriamo in un Europeo di successo". (ANSA).