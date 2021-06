Nuoto: Pellegrini non smette a Tokyo, ultime vasche a Napoli

ROMA, 14 GIU - Non finirà ai Giochi di Tokyo la carriera di Federica Pellegrini che, al ritorno dalle Olimpiadi, metterà il sigillo in vasca con la cuffia di ISL, acronimo di International Swimming League. "Volevo chiudere con Tokyo, ma c'è questa opportunità e mi piace l'idea di chiudere a Napoli, con la ISL che sarà una vetrina bellissima - ha detto Pellegrini, collegata da remoto con il museo MANN - Su questa decisione ha influito la pandemia, quest'ultimo anno e mezzo di stop mi ha dato lo stimolo per continuare e arrivare fin qui". La campionessa di nuoto ha poi scherzato anche sul proprio stato di forma: "Dovrò stare attenta a non prendere troppo peso in quei 40 giorni a Napoli, considerando le pizze che mangerò". La manifestazione, dal 26 agosto al 30 settembre, in cinque week end alla Piscina Scandone di Napoli riunirà il meglio del nuoto mondiale, con gli atleti divisi in 10 formazioni. Di fatto ISL è un campionato del mondo a squadre, svoltosi per la prima volta nel 2019. Dal recordman del mondo nei 100 farfalla, oltre che vincitore di sette ori iridati ai mondiali di Budapest 2017 Caeleb Dressel, alla campionessa olimpica nei 100 rana Lilly King; dalla primatista mondiale sui 50 rana, la sedicenne tarantina Benedetta Pilato all'eterna ungherese Katinka Hosszu. E ancora la svedese Sarah Sjöström con sei record del mondo all'attivo, ai Giochi di Rio oro nei 100 m farfalla, argento nei 200 m sl e bronzo nei 100 m sl. (ANSA).