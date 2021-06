Tennis: Halle; torna Federer, vince ma non brilla

(ANSA-AFP) - HALLE, 14 GIU - Roger Federer si è qualificato per la fase a eliminazione diretta del torneo su erba di Halle, vincendo in due set ma senza brillare, contro il bielorusso Ilya Ivashka, con il punteggio di 7-6 (7/4), 7-5 in 1h36' di gioco. Lo svizzero, che ad agosto festeggerà i 40 anni, ha incontrato qualche problema per la sua ripresa sull'erba, due settimane prima di Wimbledon, contro un giovane avversario, che puntava al 90esimo posto mondiale, proveniente dalle qualificazioni. "C'è spazio per migliorare, ma sono contento della mia prima partita qui sull'erba. Mi sento bene", ha detto Federer, numero 8 del mondo, dopo la partita. Il vincitore di 20 tornei del Grande Slam, operato due volte al ginocchio destro nel 2020, aveva rinunciato dopo tre incontri al Roland Garros per poter riposare per la stagione sull'erba. Ad Halle, l'obiettivo è quello di prepararsi al meglio per puntare al nono titolo a Wimbledon, dal 28 giugno. (ANSA-AFP).