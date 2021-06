Europei, Deschamps: "Con Germania serve la tecnica, ma non solo"

ROMA, 14 GIU - "In partite come quelle di domani sera la tecnica conta molto, e spesso fa la differenza, ma sarà anche una sfida in cui la parte atletica ha un ruolo importante. I tedeschi sono preparati per questo tipo di battaglie. Penso ci sarà un impegno totale da parte di entrambe le squadre". Così Didier Deschamps, ct della Francia, parlando in conferenza stampa, alla vigilia dell'euromatch contro la Germania. "Come si ferma il loro trio d'attacco? Chiedete a Joachim Loew quale sarà il piano per bloccare il nostro - aggiunge -. Gli attaccanti tedeschi sono piuttosto mobili: Havertz riesce a coprire tutto il fronte d'attacco, Gnabry si lancia in profondità, poi ci sono Werner o Sané. Sarà necessario limitare il loro raggio d'azione, puntando sul collettivo, ma anche agendo sui singoli". Infine, a Deschamps viene chiesto un parere sulla vicenda di Eriksen, vista con gli occhi di un allenatore. "Siamo sempre pronti a emergenze simili, ma la speranza è che questi episodi non capitino mai - le sue parole -. Questa è una delle situazioni critiche che possono presentarsi. Prevederle è impossibile. Il fatto che lo staff medico presente allo stadio abbia reagito molto velocemente ci rende un po' più tranquilli". (ANSA).