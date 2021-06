Tennis: Queen's; Sinner eliminato dal britannico Draper

ROMA, 14 GIU - Jannik Sinner è già fuori dal torneo del Queens', ATP 500 che si gioca sull'erba del Queen's Club di Londra. Nei 16/mi è stato battuto in due set dal britannico Jack Draper, n.309 del ranking e 19enne come lui, in gara con una wild card. Entrambe i set sono finiti al tiebreak: 7-6(8/6), 7-6(7/2). (ANSA).