Sport: al via 'Foro Italico Camp', boom di adesioni

ROMA, 14 GIU - Al via il Foro Italico Camp 2021, il centro estivo per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni, aperto a tutta la cittadinanza, organizzato da Sport e Salute. Un appuntamento che si rinnova per i più giovani e per gli adolescenti nel periodo di chiusura delle scuole, che ha già riscosso grande successo. Finora sono 745 i richiedenti e 700 gli iscritti. Un boom di adesioni, triplicate rispetto allo scorso anno. Dai laboratori (giardinaggio, artistici, ciclo e riciclo, scientifici, teatrali e musicali) ai giochi musicali, gare a tempo, staffette e quiz. Dalla "Festa del giovedì" con le esibizioni di artisti in presenza e da remoto alla "Special Week" per presentare le discipline sportive, senza dimenticare il "Gioca con il campione" e "Legend", momenti per interagire in maniera diretta con atleti o ex campioni. All'inaugurazione, oltre a 250 bambini, erano presenti il Presidente e Amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, e l'Assessore allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini di Roma Capitale, Veronica Tasciotti. (ANSA).