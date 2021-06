Europei, Austria: nessuna commozione cerebrale per Dragovic

ROMA, 14 GIU - I tifosi dell'Austria possono gioire dopo l'infortunio occorso ieri, nella sfida contro la Macedonia, ad Aleksandar Dragovic. Il difensore non ha rimediato la temuta commozione cerebrale dopo la gomitata ricevuta da un avversario. Come riferisce la Federcalcio austriaca, con un tweet sul proprio account ufficiale, il calciatore ha riportato solo un taglio vicino all'occhio destro e dunque continuerà a essere disposizione del ct per il prosieguo del torneo continentale. (ANSA).