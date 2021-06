Tennis: ranking Atp; quattro azzurri in top 30, balzo Musetti

ROMA, 14 GIU - Il tennis italiano conferma il suo momento d'oro dopo il Roland Garros, con ben quattro giocatori tra i Top 30. Matteo Berrettini è in nona posizione con 4.103 punti, unico degli azzurri nella top20. Jannik Sinner, arretra fino alla 23a posizione con Lorenzo Sonego 26/o e Fabio Fognini 29/o. Balzo in avanti di Lorenzo Musetti che raggiunge la sessantunesima posizione del ranking, in avanti di 15 posizioni dopo gli ottavi a Parigi. Sono 10 gli azzurri tra i primi 100 del mondo. Sempre più Novak Djokovic in vetta al ranking ATP dopo il Roland Garros 2021. Il tennista serbo, infatti, con il suo secondo trionfo nello Slam francese sale fino a quota 12.113 punti, mentre al secondo posto rimane il russo Daniil Medvedev che si porta a 10.143 punti. Perde terreno, invece, Rafa Nadal che, al terzo posto, scivola fino a quota 8.630. Sale in quarta posizione il finalista di ieri, Stefanos Tsitispas, che supera Dominic Thiem e raggiunge i 7.425 punti. (ANSA).