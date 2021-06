Fonseca firmerà un triennale con il Tottenham

ROMA, 14 GIU - Sta per cominciare l'avventura del portoghese Paulo Fonseca a Londra, sulla panchina del Tottenham. L'ormai ex allenatore della Roma, secondo quando riporta il Guardian, è sul punto di firmare con gli 'Spurs' un contratto triennale. Fonseca raggiungerà Fabio Paratici, ex ds della Juventus, che è stato ingaggiato nei giorni scorsi dal glorioso club londinese. (ANSA).