Europei: Olanda-Ucraina 3-2

ROMA, 13 GIU - Olanda batte Ucraina 3-2 (0-0) in una partita del gruppo C di Euro 2020 giocata alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. I gol tutti nelle ripresa. Va avanti l'Olanda grazie alle reti del capitano Wijnaldum e di Weghorst, ma Yarmolenko e Yaremchuk in 4 minuti pareggiano i conti. Decisivo nel finale la rete di Dumfies che nel primo tempo aveva fallito due buonissime occasioni, ma non ha sbagliato al momento giusto. (ANSA).