Tennis: Djokovic in rimonta, Roland Garros è suo

ROMA, 13 GIU - Inarrestabile Novak Djokovic che in rimonta ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, vincendo il Roland Garros 2021. Il serbo ha superato Tsitsipas con il punteggio di 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 dopo oltre quattro ore di gioco. Per il serbo, numero 1 al mondo, è il secondo Roland Garros vinto in carriera. (ANSA).