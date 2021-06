Europei: Castagne si ferma, sarà operato e torneo finito

ROMA, 13 GIU - Il Belgio perde pezzi. Brutte notizie per il ct Roberto Martinez, malgrado la netta vittoria nell'esordio contro la Russia (3-0): il difensore Timothy Castagne, protagonista di uno scontro di gioco con Kouzyaiev nel match di San Pietroburgo, deve dire addio all'Europeo. L'ex Atalanta, oggi al Leicester, ha riportato una doppia frattura, è tornato in Belgio con il resto della squadra e, nelle prossime ore, verrà sottoposto a un intervento chirurgico. Lo rende noto la Nazionale belga. Ieri sera Castagne è stato sostituito al 27' da Meunier che poi ha realizzato il gol del 2-0 per i 'Diavoli rossi'. (ANSA).