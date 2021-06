Olimpiadi sicure, Biden sostiene piani Giappone sui giochi

NEW YORK, 12 GIU - Joe Biden ha assicurato al premier giapponese Yoshihide Suga il "suo appoggio per le Olimpiadi di Tokyo" affinché si svolgano "con tutte le misure pubbliche necessarie a tutelare gli atleti, lo staff e gli spettatori". Lo afferma la Casa Bianca. Biden si è detto "orgoglioso degli atleti americani che si sono allenati per le Olimpiadi e che competeranno nelle migliori tradizioni dello spirito olimpico". (ANSA).