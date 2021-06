Gruppo B: Belgio-Russia 3-0

ROMA, 12 GIU - Il Belgio ha battuto la Russia 3-0 (2-0) in una partita del gruppo B degli Europei di calcio, giocata a San Pietroburgo. Lukau, subito in gol (10'), lo ha dedicato al compagno di squadra dell'Inter Christian Eriksen, vittima di un malore in campo a Copenaghen durante Danimarca-Finlandia. La seconda rete dei belgi è stata realizzata da Meunier al 34'. Nel finale, l'attaccante dell'Inter ha realizzato la doppietta. (ANSA).