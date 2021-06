Gruppo B: Danimarca-Finlandia 0-1

ROMA, 12 GIU - La Finlandia ha battuto la Danimarca 1-0 in una partita del gruppo B degli Europei, giocata a Copenaghen e segnata dalla grande paura per il malore a Christian Eriksen. E' una vittoria storica per i finlandesi, all'esordio assoluto in un torneo internazionale. La rete decisiva è stata segnata al 15' della ripresa da Pohjanpalo, con un colpo di testa. Poco prima della mezz'ora, il danese Hojbjerg si è fatto parre un rigore da Hradecky, fallendo il possibile pareggio. (ANSA).