Eriksen: Ceferin, tutto il calcio unito per Christian

ROMA, 12 GIU - "Momenti come questo ti fanno mettere tutto nella giusta prospettiva. Auguro a Christian una pronta e completa guarigione e prego che la sua famiglia abbia forza e fede". Così il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, in una dichiarazione sul malore che ha colpito in campo Eriksen, giocatore della Danimarca, durante la partita con la Finlandia all'Europeo. "In questi momenti, l'unità della famiglia del calcio è molto forte e porta a lui e alla sua famiglia gli auguri e le preghiere di tutti - prosegue Ceferin -. Ho sentito di tifosi di entrambe le squadre che cantavano il suo nome. Il calcio è bello e Christian lo gioca magnificamente". (ANSA).