Eriksen: Uefa conferma, Danimarca-Finlandia continua stasera

ROMA, 12 GIU - "A seguito della richiesta fatta dai giocatori di entrambe le squadre, la Uefa ha accettato di riprendere la partita tra Danimarca e Finlandia alle 20:30". Così l'Uefa ufficializza che l'incontro riprenderà dopo la grande paura per Christian Eriksen, che ha avuto un malore alla fine del primo tempo. "Si giocheranno gli ultimi quattro minuti del primo tempo, ci sarà poi una pausa di 5 minuti per l'intervallo seguita dal secondo tempo", spiega l'Uefa. Nello stesso post, si conferma anche che il giocatore "è ora in ospedale e in condizioni stabili". "La Uefa augura a Christian Eriksen una completa e rapida guarigione e ringrazia entrambe le squadre per il loro atteggiamento esemplare". (ANSA).