Danimarca-Finlandia: momenti di terrore per Erikssen

ROMA, 12 GIU - Paura per Erikssen durante Danimarca-Finlandia. Il giocatore danese dell'Inter si è improvvisamente accasciato a terra. Immediatamente soccorso gli è stato praticato il massaggio cardiaco, mentre compagni e avversari facevano da scudo intorno a lui, alcuni con le lacrime agli occhi. La partita è stata sospesa e i soccorsi si sono prodigati su di lui per vari, interminabili minuti, facendo temere il peggio. Il giocatore è stato portato via in barella, e in alcune immagini appariva cosciente e vigile, prima di essere trasportato in ospedale. (ANSA).