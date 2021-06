Europei: Macedonia; Angelovski ringrazia Pandev, merito suo

ROMA, 12 GIU - La Macedonia del Nord attende il debutto nell'Europeo "dall'indipendenza", ha affermato il ct Igor Angelovski, alla vigilia del primo incontro, contro l'Austria, domenica a Bucarest. "L'emozione è presente, certo, perché aspettavamo questa partita dall'indipendenza del nostro Paese", nel 1991, ha detto il tecnico. "Sono molto contento perché so che domani il tifo sarà per noi e il merito va soprattutto al nostro capitano, Goran Pandev - ha proseguito - Sono andato a trovarlo a Genova sei anni fa e gli ho detto: 'Goran, sei troppo grande per finire la tua carriera senza partecipare a una grande competizione' ". "Ringrazio il mio allenatore per le sue parole -, ha risposto Pandev, seduto accanto al tecnico - Sono molto felice di guidare la squadra nel torneo", ha promesso il giocatore del Genoa: "Lasceremo i nostri cuori in campo". (ANSA).