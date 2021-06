Europei: Galles-Svizzera 1-1

ROMA, 12 GIU - Galles e Svizzera 1-1 (0-0) in una partita del gruppo A degli Europei di calcio giocata a Baku. Un punto a testa per le rivali dell'Italia: elvetici in vantaggio al 4' del secondo tempo con Embolo. Alla mezzora il pareggio del Galles grazie ad un colpo di testa vincente di Moore. Annullato un gol a Gavranović nel finale con l'intervento della Var che ha rilevato il fuorigioco del giocatore della Svizzera. (ANSA).