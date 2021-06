Europei: Austria; ct Foda, obiettivo superare fase a gironi

ROMA, 12 GIU - "L'atmosfera nella squadra è molto positiva, c'è grande entusiasmo. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo vincere e iniziare il torneo con una bella prestazione". Parola di Franco Foda, ct tedesco dell'Austria, che domani a Bucarest apre il gruppo C dell'Europeo affrontando la Macedonia del Nord. "Abbiamo in mente un obiettivo chiaro", ha aggiunto il tecnico, pur nella consapevolezza che "siamo in un girone molto equilibrato, dove tutto è possibile. Vogliamo fare tutto il possibile per raggiungere la fase a eliminazione diretta". (ANSA).