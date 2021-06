Europei: Florenzi, polpaccio ko a rischio con Svizzera

FIRENZE, 12 GIU - Risentimento muscolare di natura infiammatoria al polpaccio destro: è il risultato degli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto oggi a Firenze Alessandro Florenzi, uscito ieri al termine del primo tempo della partita inaugurale degli Europei contro la Turchia. Escluse quindi lesioni per il giocatore sostituito ieri sera da Di Lorenzo, anche se la sua disponibilità per la seconda gara in programma, il 16 giugno con la Svizzera, è fortemente a rischio: in questi giorni seguirà un lavoro specifico. Dopo il 3-0 con cui hanno debuttato fra gli applausi gli azzurri sono rientrati subito a Coverciano, questa notte intorno alle 2,30, nel pomeriggio si divideranno i due gruppi: chi ha giocato svolgerà una sessione di scarico, chi non è stato impiegato giocherà alle 17,30 un'amichevole con la formazione primavera del Pescara. (ANSA).