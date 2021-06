Europei:Insigne 'serata emozionante, gruppo la nostra forza'

ROMA, 11 GIU - "E' stata una serata emozionante, giocare la prima partita in casa di fronte ai nostri tifosi è stata una emozione unica. Siamo partiti un po' così ma poi siamo riusciti a fare un gran secondo tempo segnando tre gol che ci hanno dato la vittoria". Così ai microfoni di Rai Sport, Lorenzo insigne al termine di Italia-Turchia. "Mancini ci ha detto di stare tranquilli - ha aggiunto - ci sta che l'arbitro non fischi il rigore. "La forza di questa squadra è il grande gruppo che ha creato Mancini - le parole di Insigne - Non ci sono titolari, chi gioca sa quello che deve fare e ci mettiamo a disposizione l'uno dell'altro. La cosa più importante è vincere poi se arriva il gol sono più contento". "E' stata una serata particolare - ha concluso - Dopo un anno e mezzo che giocavamo senza tifosi è stato emozionante. Speriamo sia un punto di partenza". (ANSA).