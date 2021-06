Vela: squadra azzurra per Tokyo 'naviga' a L'Uomo e il Mare'

ROMA, 11 GIU - Non solo calcio! Nella giornata di apertura degli Europei anche il mondo del mare e della vela con le sue eccellenze si conferma come riferimento puntuale di ripresa e metafora di resilienza. Così nella puntata di oggi dell' "Uomo e il Mare", la Rubrica di Raisport dedicata al mare alla vela ed ai suoi personaggi, curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 23.35 su Raisport +HD, grande spazio agli eventi più importanti e significativi di stagione con le testimonianze esclusive dei migliori velisti del mondo. In apertura presentata a Roma, a Villa Miani in occasione del velista dell'anno FIV, la squadra Azzurra di vela, la nazionale che ci rappresenterà a Tokyo in occasione delle imminenti Olimpiadi di Luglio. Le voci degli atleti e del direttore tecnico Michele Marchesini che presenta in anteprima tutti gli atleti. Dallo sfondo unico di Roma caput Mundi a quello suggestivo di piazza San Marco, a Venezia, "dove siamo stati", durante il salone Nautico, per incontrare, sempre in esclusiva, Max Sirena e Gilberto Nobili punte di diamante del team Luna Rossa Prada Pirelli. Infine la grande vela spettacolo del Sail GP, il circuito riservato ai catamarani volanti che per la seconda tappa di stagione sono sbarcati, per la prima volta nella storia, in Mediterraneo, in Italia, a Taranto dove abbiamo intervistato oltre a Francesco Bruni timoniere della Luna, sua maestà Mister Coppa America, Russel Coutts, CEO del Sail GP entusiasta di Taranto e del nostro Paese. (ANSA).