Basket:V.Bologna supera Milano in gara 4,è campione d' Italia

BOLOGNA, 11 GIU - La Virtus Bologna - sul parquet di casa della Segafredo Arena - supera nella gara 4 di finale l'Olimpia Milano e conquista lo scudetto, il 16/o della sua storia. Trascinata da Pajola, Belinelli (15 punti) e Weems (14 punti), la squadra di coach Sasha Djordjevic si è imposta per 73 a 62 conquistando l'ultimo tassello per il titolo dopo avere vinto le precedenti tre sfide contro i milanesi allenati da Ettore Messina. Dopo avere chiuso il primo tempo in svantaggio 43 a 41, Bologna allunga nel terzo quarto , mandato in archivio sul 55-51 con una 'magia' da 3 di Teodosic prima di accelerare nell'ultima frazione fino al 73-62 finale (ANSA).