Europei: L'Azzurro ci unisce, al via campagna digital Nazionale

ROMA, 11 GIU - Oggi gli Azzurri scendono in campo anche sul web per iniziativa della Figc, con un video emozionale e un nuovo format grafico di comunicazione per i propri social media. Per l'occasione della prima partita della nazionale di Mancini, la Federcalcio chiama a raccolta tutti i tifosi azzurri, lanciando la campagna digital "L'Azzurro ci unisce", inaugurata da un video emozionale, presentato in anteprima a Casa Azzurri, e da una nuova veste grafica per i social media della Nazionale. "Utilizzando una narrazione coinvolgente e un linguaggio contemporaneo -si legge in una nota- il video ideato da Auiki e prodotto da Indaco, mostra il profondo legame tra squadra e pubblico, dando vita a un manifesto valoriale dell'Italia di oggi, non solo calcistica, in cui, proprio come nella Nazionale di Mancini, è il gruppo più dei singoli a fare la differenza". "Anche per il nuovo format grafico di comunicazione su social media azzurri, si è scelto di puntare su uno taglio attuale e autentico, ispirato alle forme di espressione spontanea tipiche dei nostri tempi. Uno stile ibrido ed eterogeneo, fortemente riconoscibile, che permette di comunicare a livelli diversi ed avvicinare ulteriormente la squadra ai propri tifosi" conclude la nota. (ANSA).