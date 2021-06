Basket: playoff Nba; Bucks riaprono serie con Nets

ROMA, 11 GIU - Due partite nei playoff Nba di questa notte. I Bucks hanno vinto contro i Nets per 86-83 e riaperto la serie, portandosi sull'1-2. La formazione di Milwaukee ha piegato i rivali grazie a una ottima prestazione del fuoriclasse greco Giannis Antetokounmpo e di Chris Middleton: il primo ha realizzato una doppia doppia da 33 punti e 14 rimbalzi, mentre il secondo si è 'fermato' a 30 punti e 11 rimbalzi. La gara è stata a lungo in parità e sono state le difese a fare la partita; il risultato è stato deciso solo nei secondi finali, anche a causa di qualche errore di troppo del team di Brooklyn (parziale di 0-6 punti nell'ultimo minuto di gioco), prontamente sfruttato dai Bucks che in caso di sconfitta avrebbero messo un piede fuori dai playoff. Nell'altra sfida di questa notte Utah Jazz, formazione dominatrice nella regular season, ha sconfitto ancora i Los Angeles Clippers per 117-111, così dopo gara -2 il risultato della serie vede Utah avanti di due lunghezze. Mattatore della serata e protagonista dei vincitori è stato Donovan Mitchell, che ha firmato 37 punti, mentre Rudi Gobert ha realizzato una doppia doppia da 13 punti e ben 20 rimbalzi. Sull'altro fronte il migliore è stato Paul George, per lui una doppia doppia da 27 punti e 10 rimbalzi anche se Reggie Jackson di punti ne ha firmati 29 punti, in ombra invece Kawhi Leonard, che non è andato oltre i 21 punti. (ANSA).