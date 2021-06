Turchia: Gunes, vorrei ritrovare Italia in finale

ROMA, 10 GIU - "Mancini conosce la Turchia avendo allenato il Galatasaray, ha avuto successo e ora ha tanti ottimi giocatori a disposizione. Non siamo i favoriti per questo girone, ma vorrei poter disputare la finale di questo torneo contro l'Italia". Così il tecnico della Turchia Senol Gundes, alla vigilia del match inaugurale di Euro 2020, contro l'Italia. "Il nostro percorso parte nel 2002 con la semifinale mondiale - dice ancora il ct turco -, e adesso sarebbe bello giocare una finale contro l'Italia. In generale dico che tutti vorrebbero vincere, noi compresi. Con l'Italia sarà complicata, conosciamo la loro forza ma anche i punti deboli". (ANSA).