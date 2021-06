Cio: Esecutivo ai membri, per Giochi 2032 votate Brisbane

ROMA, 10 GIU - L'Esecutivo del Cio ha deciso all'unanimità di proporre Brisbane come città che ospiterà i Giochi della 35/a Olimpiade, nel 2032. Lo fa sapere una nota del Comitato Internazionale olimpico in cui viene precisato che la proposta è passata con l'unanimità dell'Esecutivo, dopo che la commissione incaricata di vagliare le candidature per le future edizioni dei Giochi si era già espressa a favore della candidatura australiana. I membri del Cio voteranno per scegliere la sede dell'Olimpiade del 2032 il prossimo 21 luglio nel corso della 138/a Sessione, che si svolgerà a Tokyo. "Questa decisione unanime dell'Esecutivo - è scritto nel comunicato del Cio - è un'apertura di credito per gli anni lavoro portato avanti dal comitato di Brisbane 2032, dal Comitato olimpico australiano e dai loro partner, sotto ogni punto di vista del progetto". La 32/a Olimpiade si svolgerà quest'anno, dopo il rinvio di dodici mesi per la pandemia, a Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto. Nel 2024 toccherà a Parigi, e nel 2028 a Los Angeles. Successivamente, dopo la nota di oggi è praticamente certo, toccherà all'Australia, che ha ospitato i Giochi per l'ultima volta nel 2000 a Sydney. (ANSA).