Europei: Mancini, mia Italia continui a divertirsi

ROMA, 10 GIU - "Sarà una partita difficile, ci sarà più pressione perché sarà la partita inaugurale del torneo, noi dobbiamo cercare di divertirci e di far divertire, con grande rispetto della Turchia che è un'ottima squadra piena di giocatori di talento. L'Olimpico pieno ci avrebbe dato una spinta in più, ma con sedicimila spettatori è già un primo passo". Così Roberto Mancini alla vigilia di Italia-Turchia, match di apertura per Euro 2020. (ANSA).