Ciclismo, Svizzera: Carapaz vola in salita, tappa e primato

ROMA, 10 GIU - Colpo doppio di Richard Carapaz, già in forma Tour de France, al Giro di Svizzera di ciclismo. Il vincitore del Giro d'Italia 2019 ha vinto la 5/a tappa della corsa elvetica (la prima in salita), da Gstaad a Leukerbad, lunga 175,2 chilometri. L'ecuadoriano, dopo questo successo, è il nuovo leader della classifica generale. Carapaz, con il tempo di 4h01'52", oggi sul traguardo ha preceduto il danese Jakob Fuglsang, secondo con lo stesso tempo, e di 39" il canadese Michael Woods, terzo. Primo degli italiani Domenico Pozzovivo, 8/o, a 39". In classifica generale Carapaz, con il tempo di 16h42'50", precede rispettivamente Fuglsang di 26" e il tedesco Maximilian Schachmann di 38". Primo degli italiani è Pozzovivo, 10/o a 3'10". (ANSA).