Europei: Chiellini, ci vorrà anche un pizzico di follia

ROMA, 10 GIU - "Iniziamo noi, ci saranno più incognite ma vale anche per Turchia. Sarà una grande partita, una serata piena di emozioni. Io dico che per provare a fare qualcosa in questo tipo di manifestazioni ci vorrà anche un pizzico di follia". Lo dice il capitano dell'Italia Giorgio Chiellini parlando di Italia-Turchia, lui che è uno dei reduci dalla mancata qualificazione ai Mondiali 2018. "La voglia di rifarci, di rivivere un torneo, da protagonisti, è tanta - sottolinea -. La sconfitta di Milano con la Svezia ci rimane dentro, non potremo mai cancellarla. Però in questi anni l'abbiamo trasformata in entusiasmo e voglia di far bene". (ANSA).