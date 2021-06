Mattarella, Ceferin, Sassoli in tribuna autorità all'Olimpico

ROMA, 10 GIU - Tribuna autorità di massimo livello domani all'Olimpico per l'apertura degli Europei di calcio. Ad assistere a Italia-Turchia, apprende l'ANSA in ambienti del calcio internazionale, ci saranno il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quello del Senato, Elisabetta Casellati, quello del Parlamento europeo, David Sassoli, oltre al presidente della Fifa, Gianni Infantino, della Uefa, Aleksander Ceferin, e della Federcalcio, Gabriele Gravina. In tribuna autorità anche i ministri turchi dello Sport e della difesa. All'Olimpico è atteso Bilal Erdogan, figlio del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. (ANSA).