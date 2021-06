Roland Garros: Pavlyuchenkova prima finalista

ROMA, 10 GIU - La russa Anastasia Pavlyuchenkova ha battuto la slovena Tamara Zidansek e si è qualificata per la finale del Roland Garros, in programma sabato. La 30enne di Samara, n.32 al mondo, si è imposta in due set con il punteggio di 7-5, 6-3 sulla rivale 23enne. L'altra semifinale metterà di fronte più tardi la greca Maria Sakkari, n.18 Wta, e la ceca Barbora Krejcikova, n.33. (ANSA).