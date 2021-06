Ciclismo, Slovenia: Pogacar stacca tutti e vince la 2/a tappa

ROMA, 10 GIU - Tadej Pogacar ha trionfato sul traguardo di Celje, aggiudicandosi la 2/a tappa del Giro di Slovenia di ciclismo. Il vincitore del Tour de France 2020 ha staccato tutti sulla salita di Svetina, in particolare Matteo Sobrero e il polacco Rafal Majka. Per il corridore sloveno, che si è imposto in 3h32'03", si tratta della 24/a vittoria in carriera: alle sue spalle, sul traguardo finale, il connazionale Matej Mohoric, a 1'22"; terzo Diego Ulissi, con lo stesso tempo. Pogacar è anche il leader della classifica generale. (ANSA).