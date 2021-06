Calcio: 'Ferrero vattene', Genova tappezzata da pubblicità

GENOVA, 10 GIU - Genova è stata tappezzata oggi da manifesti pubblicitari giganti con la scritta 'Ferrero Vattene', ideati e pagati da due tifosi storici della Sampdoria contro il presidente. Sono apparsi da Corso Europa fino al centro di Genova, in alcuni punti strategici come Piazza De Ferrari, proprio nel cuore del capoluogo ligure e lanciano il messaggio contro il presidente a caratteri cubitali. Un'idea firmata sui poster da Boso e Fulvio, si tratta di Claudio Bosotin e Fulvio Comini, tifosi storici della Sampdoria. Ormai la rottura è chiara da tempo con la tifoseria blucerchiata e puntualmente si rinnova con alcune iniziative in cui i supporter doriani chiedono al presidente Massimo Ferrero di cedere la società. La telenovela dell'allenaore che dovrà sostituire Claudio Ranieri sta esasperando gli animi dei tifosi più calorosi. (ANSA).