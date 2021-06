Tokyo: judo; Parlati e Centracchio conquistano il pass

ROMA, 09 GIU - Continua a crescere nei numeri la spedizione azzurra alle Olimpiadi. Gli ultimi a conquistare il pass per Tokyo sono Christian Parlati e Maria Centracchio, alla luce dei risultati ai Mondiali di judo di Budapest. Parlati era spettatore interessato del Mondiale, ultimo impegno ad assegnare punti ranking validi per qualificazione olimpica, legittima il suo pass nella categoria -81 kg. Conquista i Giochi anche Centracchio, nella categoria -63 kg, nonostante la sconfitta rimediata oggi sul tatami ungherese dalla serba Anja Obradovic. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 salgono così a 318 (163 uomini, 155 donne) in 30 discipline differenti con 103 pass individuali. Con 155 atlete ai Giochi la spedizione azzurra è la più "rosa" di sempre. Superata anche la partecipazione di Rio 2016, dove fu stabilito il primato precedente, con la presenza di 144 azzurre. (ANSA).