Europei: Spagna; altro giro di test, nessun positivo Covid

MADRID, 09 GIU - Nessun membro della selezione spagnola per l'Europeo di calcio è risultato positivo al Covid-19 a seguito dei test effettuati oggi, ha annunciato la Federcalcio spagnola (RFEF), dopo l'emergere di due casi in pochi giorni. "La serie di test PCR effettuati su giocatori e personale di supporto nonché sui membri della bolla parallela durante la mattinata di mercoledì ha presentato risultati negativi per tutti i membri della delegazione ufficiale della Spagna al Campionato Europeo". La notizia stempera il timore di un cluster di Covid nell'organico de 'La Roja', andato aumentando dopo l'annuncio, domenica, della positività del capitano Sergio Busquets, seguito ieri di Diego Llorente. La Spagna inizia il torneo lunedì contro la Svezia, nel girone E. Luis Enrique ha convocato sei giocatori nel caso fosse necessario sostituire uno dei componenti della lista iniziale, a cui ha aggiunto 11 elementi della squadra Under 21. Questo gruppo di 17 giocatori si allena separatamente e deve essere pronto a coprire eventuali assenze fino all'inizio del torneo. (ANSA).