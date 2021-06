Roland Garros: Schwartzman ko, Nadal in semifinale

ROMA, 09 GIU - Rafa Nadal è in semifinale al Roland-Garros, per la 14/a volta nella sua carriere. Lo spagnolo, n.3 al mondo, ha battuto in quattro set l'argentino Diego Schwartzman col punteggio di 6-3, 4-6, 6-4, 6-0. Il suo prossimo avversario sarà il vincitore dell'ultimo quarto di finale, che metterà di fronte stasera l'azzurro Matteo Berrettini e il n.1, Novak Djokovic. (ANSA).