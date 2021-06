Europei: Turchia sbarcata a Fiumicino

FIUMICINO (ROMA), 09 GIU - La nazionale turca è appena sbarcata all'aeroporto di Fiumicino, in attesa del match inaugurale degli Europei di calcio 2021, in programma venerdì sera alle 21 all'Olimpico. Gli uomini guidati dal ct Renol Gunes, reduci dalla seduta mattutina nel loro ritiro a Harsewinkel, in Germania, sono giunti nello scalo romano con un volo di linea della compagnia aerea Turkish Airlines proveniente da Paderborn, atterrato poco prima delle 18. Appena scesi dal velivolo, i giocatori, con in testa il centravanti, il "gigante" Burak Yilmaz, sono stati prelevati direttamente a bordo pista, con un pullman che li attendeva nelle vicinanze dell'aereo. Da qui la squadra, scortata da auto delle forze dell'ordine, è stata fatta uscire da un varco secondario dello scalo romano, diretta in un hotel della Capitale. (ANSA).