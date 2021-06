Tv: Sports Emmy Awards, due premi a docufilm Bebe Vio

ROMA, 09 GIU - "Stanotte è successo qualcosa di impensabile fino a pochi anni fa: il film Rising Phoenix ha vinto due premi agli Sports Emmy Awards". La gioia di Bebe Vio al telefono con l'ANSA per l'assegnazione dei premi televisivi, avvenuta nella notte dagli Usa, e' pari a quella di altri successi della sua carriera sportiva. "Già quando ci hanno detto che eravamo candidati a 4 premi non ci credevo, ma che potessimo vincere era veramente difficile, leggendo le liste di chi era in gara - aggiunge la campionessa , tra i protagonisti del docufilm sulle Paralimpiadi - Sono super felice: significa che finalmente sta cambiando il mondo. Fino a pochi anni i disabili che facevano sport erano considerati dei poveretti, o ancora peggio, degli 'handicappati che giocavano a fare sport', oggi invece sono atleti paralimpici, con la A maiuscola". (ANSA).