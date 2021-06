Roland Garros: Parigi; Swiatek eliminata, Sakkari in semifinale

ROMA, 09 GIU - Sono la greca Maria Sakkari e la ceca Barbora Krejcikova le altre due semifinaliste del torneo femminile al Roland Garros. Contro i pronostici, l'ellenica ha eliminato le detentrice del titolo, la giovane polacca Iga Swiatek, n.9 al mondo, imponendosi in due set per 6-4, 6-4. La ceca ha sconfitto invece la 17enne statunitense Cori Gauff, per 7-6, 6-3. L'altra semifinale vedrà opposte la russa Anastasia Pavlyuchenkova e la slovena Tamara Zidansek. E' la prima volta nell'era Open che nelle semifinali del secondo slam stagionale non è impegnata nessuna delle top 10 del ranking Wta. (ANSA).