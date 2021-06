Tokyo: presentata partnership Coni e Baglioni Hotels Resorts

ROMA, 09 GIU - Baglioni Hotels & Resorts e il Coni annunciano una partnership per celebrare i Giochi Olimpici di Tokyo, in programma dal 23 luglio all'8 agosto 2021. La collaborazione nasce dalla volontà di supportare l'Italia Team in un momento che segna la ripartenza del Paese e la ripresa di attività fondamentali, quali il turismo e lo sport. Guido Polito, Ceo della Collezione Baglioni Hotels & Resorts, ha dichiarato: "Con questa partnership, esprimiamo la vicinanza ai valori che esprime il Coni e lo sport in generale: sacrificio e ricerca dell'eccellenza. Baglioni ha voluto fare questo omaggio ai nostri atleti come segno di speranza e ripartenza, non solo del mondo sportivo ma del mondo in generale". Come segno di orgoglio e ringraziamento, Baglioni Hotels & Resorts darà la possibilità agli atleti dell'Italia Team di essere ospiti del nuovissimo Baglioni Resort Sardinia, il Resort 5 stelle che ha aperto le sue porte il 1° giugno a San Teodoro, nella splendida cornice dell'Area Marina Protetta di Tavolara: "Un segnale di grande attenzione e sensibilità alla squadra azzurra - ha ammesso il presidente del Coni Giovanni Malagò - Questi posti li conosco a memoria, sono posti magici, con percorsi non solo legati al mare. Le persone che danno fiducia in epoche difficili meritano più considerazione rispetto a chi lo fa in epoche più facili". Ad accompagnare la delegazione del Coni, l'olimpionico della scherma Aldo Montano, il campione di taekwondo Simone Alessio, le due azzurre del canotaggio Federica Cesarini e Valentina Rodini. "Questa partnership è favolosa - le parole di Montano - Che mi aspetto dalla mia quinta olimpiade? Per me è passato un anno in più che fa veramente male, ma esserci è importante come chiusura di una carriera per me fantastica. Per tutti è un messaggio di rinascita, ripresa, ripartenza. Io non riparto ma finisco, ma vorrei chiudere altrettanto bene, in bellezza". (ANSA).