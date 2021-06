Il Barcellona è a un passo da Depay

ROMA, 09 GIU - Dopo il no di Georginio Wijnaldum, il Barcellona sta per chiudere l'ingaggio di un altro olandese. Per il quotidiano catalano Sport, dopodomani il club catalano annuncerà l'ingaggio di Memphis Depay: l'accordo fra le parti, secondo il giornale, è già stato raggiunto e l'obiettivo è quello di formalizzare il trasferimento prima dell'inizio dell'Europeo. L'Olanda debutterà domenica nel torneo continentale contro l'Ucraina. (ANSA).