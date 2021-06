Coni: Malagò,'Autonomia? Non possiamo più accettare ritardi'

ROMA, 09 GIU - "Il Coni non è più disposto ad accettare, non ci possiamo più permettere di tornare indietro come con la tela di Penelope. Abbiamo una spedizione che parte tra 30-40 giorni a Tokyo e c'è un problema di personale spaventoso e l'asset dei beni immobili che vanno trasferiti per legge. Nessuno può disconoscere la veridicità delle mie parole, tanto è vero che nessuno lo ha fatto, è un dato di fatto". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, in occasione della presentazione della partnership tra Comitato olimpico e Baglioni Hotels & Resorts, tornando sul suo "grido di dolore" lanciato ieri in cui sottolineava che "pezzi di Stato ostacolano l'autonomia del Coni". (ANSA).