F1: Elkann, le capacità di Vigna rafforzeranno la Ferrari

ROMA, 09 GIU - John Elkann, Presidente di Ferrari, ha così commentato la nomina: "Siamo felici di dare il benvenuto a Benedetto Vigna come nostro nuovo Ad. La sua profonda conoscenza delle tecnologie che guidano gran parte del cambiamento della nostra industria, le sue comprovate capacità di innovazione, l'approccio imprenditoriale e la sua leadership rafforzeranno ulteriormente Ferrari scrivendo nuovi capitoli della nostra storia irripetibile di passione e performance nell'era entusiasmante che ci attende". "Italiano e con una vasta esperienza internazionale lavorando con alcune delle società tecnologiche leader al mondo, -fa sapere la Ferrari- Vigna, è entrato in ST nel 1995, ha fondato le attività MEMS della Società e ha lavorato per conquistare la leadership di ST nel mercato delle interfacce utente attivate dal movimento. Le sue responsabilità sono state ampliate alla connettività e soluzioni di imaging e power management. Ha inoltre guidato una serie di iniziative di successo in nuove aree di business, con un focus particolare nei segmenti del mercato industriale e automotive". (ANSA).