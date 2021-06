Europei: Francia batte Bulgaria 3-0 in amichevole

ROMA, 08 GIU - La Francia ha battuto 3-0 la Bulgaria allo Stade de France una partita di preparazione per l'Europeo di calcio grazie alla rete di Griezmann nel primo tempo ed alla doppietta di Giroud nel finale. L'attaccante del Chelsea era entrato al 40' del primo tempo al posto di Karim Benzema, uscito anzitempo per infortunio. Un incidente che non sembra preoccupare il ct dei transalpini, Didier Deschamps. "Ha preso un forte colpo al muscolo sopra il ginocchio - ha spiegato il tecnico - e ha preferito lasciare il campo per non rischiare. Lo staff medico lo sta seguendo". (ANSA).