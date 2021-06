Roland Garros: Medvedev ko, Tsitsipas in semifinale

ROMA, 08 GIU - Il greco Stefanos Tsitsipas è il secondo finalista del torneo del Roland Garros. Ha battuto in tre set il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-5). Il n.5 al mondo non ha faticato troppo per avere ragione del n.2, che prima di questa edizione sulla terra rossa parigina non aveva mai superato il primo turno, e ora dovrà affrontare il tedesco Alexander Zverev per un posto in finale. (ANSA).